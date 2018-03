Хамилтън предупреди Рикардо да не се отчуждава от Ред Бул

Световният шампион Люис Хамилтън предупреди конкурента си на стратовата решетка от Формула 1 Даниел Рикардо да не се отчуждава от Ред Бул въпреки преговорите, които води, с други отбори за следващия си договор. Настоящият контракт на Рикардо изтича в края на настоящия сезон, а той води дискусии както с Мерцедес, така и с Ферари. Хамилтън посъветва пилота да не влошава отношенията с тима си, защото може да бъде претендент за титлата тази година и тогава въпросът става деликатен.

"Важно е да не се отчуждава от отбора си и да си спомни какво в казвал в миналото си", сподели Люис по време на пресконференцията преди състезателния уикенд в Австралия. "Хубаво е на някакъв етап да опиташ нещо ново в нов отбор. Но с нас работят много хора, за които е важно да се чувстват окуражени и фокусирани както върху самия теб, така и върху колата, да ти помагат да достигнеш целта си. Виждали сме пилоти, които с поведението си разстроиха екипите. Рикардо все още е на чудесно място. Аз продължавам да мисля, че Ред Бул може да се бори за шампионата тази година".

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер заяви, че основната причина Рикардо да се колебае да подпише нов договор, е липсата му на сигурност в конкурентен двигател следващия сезон. Сделката между Ред Бул и доставчика им на двигатели Рено изтича в края на 2018 година и тимът отчасти обмисля и оферта от Хонда. Все още обаче е прекалено рано да се вземе решението за сезон 2019 и отвъд него.

