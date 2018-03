Мерцедес най-бързи в първата тренировка за сезона

Люис Хамилтън оглави класирането след първата свободна тренировка на пистата "Албърт Парк" в Мелбърн, следват от своя съотборник Валтери Ботас. Шампионите от Мерцедес си разменяха най-бързи времена с конкурентите им от Ред Бул през първите 40 минути от сесията. Хамилтън постепенно подобряваше своето темпо, докато записа най-добра обиколка от 1 минута и 24.02 секунди с гумите ултрасофт. Ботас се нареди на малко над половин секунда зад него със същите смеси.

Миналата година Мерцедес отново бяха първи по същото време в Австралия.

Трети днес се нареди Макс Верстапен на 0.771 сек. зад Хамилтън. Неговото най-добро време беше записано с гумите суперсофт. Със същите смеси неговият съотборник Даниел Рикардо остана шести.

Ферари бяха на алтернативна програма по време на сутрешната тренировка. Кими Райконен завърши на четвърта позиция, въпреки че беше един от двамата пилоти, които записаха най-бързите си времена с най-твърдите гуми за този уикенд – софт. Себастиан Фетел се нареди пети със суперсофт.

Макларън се сблъскаха с проблемите с издръжливостта, които се проявиха и по време на предсезонните тестове в Барселона. Фернандо Алонсо получи проблем с ауспуха още в началото на сесията. Като предпазна мярка отборът реши да задържи съотборника му Щофел Вандоорн в гаража докато проблемът бъде отстранен. Така Макларън направиха общо само 4 обиколки през първите 40 минути.

След завръщането си на пистата за само 20 минути, Алонсо успя да се изкачи до осма позиция, докато Вандоорн остана десети с гуми софт.

Ромен Грожан с Хаас се нареди като "най-добър от останалите" на седма позиция. Той беше 1.3 секунди по-бърз от своя съотборник Кевин Магнусен на 17 място.

Карлос Сайнц беше по-бързия от двамата пилоти на Рено и зае девето място. Пиер Гасли направи впечатляващо 11-то време с Торо Росо, пред Сергей Сироткин и Нико Хюлкенберг.

