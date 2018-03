Хамилтън остана ненадминат и след втората сесия, Верстапен още по-близо

Люис Хамилтън приключи и втората петъчна сесия в Мелбърн с най-добро време. Разликата от сутринта беше, че Макс Верстапен се изкачи на второ място и измести оттам другия Мерцедес на Валтери Ботас.

Началото на втората сесия беше белязано от липса на голяма активност по пистата. На четвъртата минута се появи Кевин Магнусен, но след като болидите започнаха да излизат, бързите обиколки започнаха да валят една след друга. Основните действащи лица бяха Хамилтън и Верстапен, като и двамата постоянно подобряваха времената си, като за кратко Кими Райконен беше на върха.

Финландецът беше по-бързия от двата болида на Ферари, като записа 0.283 сек. по-добро време от това на съотборника си Себастиан Фетел. По-надолу в таблицата Ромен Грожан затвърди силното представяне на Хаас и зае шеста позиция. Алонсо с Макларън се нареди отново на осмо място на 1.269 сек. зад Хамилтън.

Ланс Строл изведе Уилямс пред двете коли на Торо Росо и Форс Индия на Окон, докато двата Заубера пак бяха на последните две места.

Топ 5 бяха разделени само от половин секунда разлика, което обещава доста оспорван старт в неделя. А Сироктин на 18-о място, само на седем десети зад Алонсо, подсказва, че битката по средата на колоната също обещава да бъде зрелищна.

