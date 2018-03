Най-интересното във Ф1 след ден 1 в Мелбърн

След първия ден на тренировки за сезона в Мелбърн, Австралия, Мерцедес очаквано бяха най-бързи, но разликите между отделните отбори бяха изненадващо малки. В сутрешната сесия преимуществото беше по-голямо и Хамилтън и Ботас стояха комфортно на върха на класирането. Следобеда, обаче, Ред Бул и Ферари показаха сериозен напредък, като Макс Верстапен дори беше по-бърз от Валтери и се нареди на минимална дистанция след Люис.

По отношение на скорост в една обиколка Хамилтън и Верстапен отново са на върха, но трети излиза Ферарито на Кими Райконен, следвано от Хаас на Ромен Грожан и Макларън с Фернандо Алонсо. Ето събрани в едно най-добри времена и от двете сесии:

Има, обаче, някои подробности: Даниел Рикардо не успя да направи представителна обиколка с малко гориво, тъй като тя беше прекъсната от червен флаг. Малко необичайно, Кими Райконен беше по-бърз от двамата пилоти на Ферари. Фетел призна, че не се е чувствал комфортно в колата си, но чувства, че има много сериозен потенциал, след като успеят да уцелят фините настройки. Също така, Хамилтън загуби малко време в най-бързата си обиколка, така че той навярно е още по-бърз.

Хаас успяха да спазят обещанието си, че ще бъдат най-бързи след водещите три тима. Ромен Грожан изостана само на половин секунда от Ферари и също с толкова беше по-бърз от Макларън. Американският отбор са умерени оптимисти, но изглежда имат скоростта да вкарат и двете си коли в третата част на квалификацията утре.

Положението при продължителен стинт с едни гуми е подобно, макар и с известни разлики. При статистиката, която можете да видите на долната снимка, се вижда, че Мерцедес отново са най-бързи, но след тях се нареждат Ферари на едва десета от секундата, плътно следвани от Ред Бул. Хаас са четвърти, следвани от Рено, Форс Индия и Макларън. Торо Росо и Уилямс също не са в добри позиции, но най-слаби засега се очертават Заубер, при които изоставането е доста по-голямо, отколкото при останалите отбори.

Макларън имаха в първата сесия същите проблеми, които ги мъчиха и в Барселона по време на тестовете, но втората тренировка мина гладко, така че надеждите им за стабилно представяне остават.

Даниел Рикардо получи наказание, тъй като не намали достатъчно скоростта при вдигнат червен флаг, така че задачата му пред родна публика се усложнява.

Очакваната стратегия за неделя е само с едно спиране, тъй като деградацията на гумите е ниска, а изпреварванията на "Албърт парк" са трудни. Ако времето остане сухо по време на квалификацията, топ 10 ще стартират с гуми ултрасофт, след което ще минат на суперсофт.

Мерцедес и Ферари пробваха и трите вида смеси, предвидени от Пирели за Австралия, докато Ред Бул и Форс Индия използваха само ултрасофт и софт.

Разбира се, ако завали, всичко това ще се промени. Шансът за дъжд е 90% за последната тренировка, 70% за квалификацията и едва 30% в неделя за самото състезание. Ако квалификацията е била на мокро, а в неделя е сухо, тогава пилотите ще имат възможност свободно да изберат с кои смеси да започнат.

Не забравяйте, че в неделя преминаваме към лятно часово време, така че стрелките на часовника ще бъдат с един час напред, а според новите правила за 2018 стартът ще бъде даден в 8:10, а на не в 8:00 както беше досега.

In 2018, the fight for the fifth is ON



Who'll get there first? #F1 #F1isBack pic.twitter.com/x8w3TCxKuJ