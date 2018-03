Ферари излязоха начело в мократа трета тренировка

Себастиан Фетел успя да измъкне най-доброто от болида си на изсъхващата писта "Албърт Парк" и заедно с Кими Райконен да оглавят класирането в последната тренировка. Въпреки хаотичната обстановка, съботната свободна сесия премина без произшествия след като по-рано през деня се беше изсипал тежък дъжд.

През първите 20 минути единствено Нико Хюлкенберг записа време 1:40.80 с гумите интермедия. В последствие условията на пистата започнаха бързо да се подобряват, а рейс контролът разреши DRS. Пилотите на Ред Бул записаха с около 5 сек. по-добри времена, докато Хамилтън изобщо не беше излизал.

През последните 5 минути от сесията единствено Фетел, Райконен и Ериксон поставиха гуми ултрасофт и направиха бързи обиколки с тях.

От пилотите, които останаха на интермедия, най-бърз беше Верстапен, следван от Сайнц, Рикардо, който е наказан с 3 места на старта в неделя, Ботас и Хамилтън. Щофел Вандоорн и Фернандо Алонсо завършиха топ 10.

Ланс Строл пропусна началото на сесията заради проблем със скоростната кутия, който Уилямс откриха едва тази сутрин Така той завърши само 8 обиколки и остана на 14 позиция.

