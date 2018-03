Ботас обясни как се е стигнало до катастрофата в квалификацията

Валтери Ботас обясни как се е стигнало до катастрофата в третата част на квалификацията, която го извади от надпреварата за върха. Финландецът започна колебливо, като в първата част записа едва 11-то време. След това във втората успя да подобри темпото и се нареди до Хамилтън зад Фетел, който беше най-бърз. В началото на третата фаза, обаче, Валтери допусна грешка в завой номер 1 и се блъсна при следващия. Катастрофата го остави невредим, но го извади от борбата без да е записал бърза обиколка и така ще стартира 10-и.

"На изхода от завой номер 1 излязох леко от пистата, може би твърде широко" обясни Ботас. "Малко се изненадах, че все още беше влажно по тревата заради дъжда по-рано, изпуснах задницата. Опитах се да овладея, но тези неща стават твърде бързо, така че нямаше какво повече да направя и ударих стената при завой 2".

Ботас допълни, че при създалата се ситуация, утре ще трябва да подходи в състезанието с много борбен дух.

"Все пак в събота не се раздават точки, те се печелят в неделя, така че утре излизаме и ще се борим за максимума, който е възможен" завърши пилотът на Мерцедес.

A massive crash for Bottas - will be a huge surprise is his gearbox made it. That car is a wreck! #F1 #AustralianGP pic.twitter.com/bn2121z59m