Гледайте на живо откриването на новия сезон във Формула 1 с битката за ГП на Австралия

Новият шампионат 2018 във Формула 1 най-после започва с битката за първата победа от сезона в Гран При на Австралия. В Мелбърн от първа позиция стартира звездата на Мерцедес Люис Хамилтън, който ще защитава световната си титла от миналата година. Британецът бе недостижим във вчерашната квалификация и е фаворит за победата днес.

От второ място Кими Райконен от тима на Ферари ще пробва да атакува лидерството. Трети е Себастиан Фетел, който не успя да вземе максимумът от болида си във вчерашната квалификация и ще има трудната задача първо да изпревари съотборника си и после да мисли за лидера Хамилтън.

Четвърти е младата надежда на Ред Бул Макс Верстапен. Холандецът е много агресивен на стартовете и се очаква да направи тежък живота на пилотите пред него.

На старта лидерът Хамилтън успя да потегли уверено и не даде шанс на преследвачите си да го атакуват. Зад него двата червени болида на Кими и Фетел също запазиха позициите си. Макс Верстапен изненадващо не успя да атакува пилотите на Скудерия, като дири загуби четвъртата си позиция след атака на Кевин Магнусен от Хаас.

В 6-ата обиколка отпадна новият руски пилот на Уилямс Сергей Сироткин заради повреда в болида си. Веднага след него в бокса се прибра Маркус Ериксон, който също приключи прекалено рано участието си в днешното състезание след проблем с новия болид на Заубер.

До 10-ата обиколка Райконен не успя да се задържи на гърба на лидера Хамилтън и вече изостава на четири секунди от британеца. Това дава шанс на Фетел да се доближи до Кими и да подготвя предстоящата си атака срещу съотборника си.

Обиколка по-късно Верстапен допусна груба грешка в опитите си да изпревари Ериксон, завъртя се и бе изпреварен от трима свои съперници. Така холандският пилот на Ред Бул пропадна до осма позиция, но трябва да е щастлив, че не отпадна от състезанието.

LAP 10/58



Max spins in pursuit of Magnussen and drops to P8 #AusGP #F1 pic.twitter.com/3XcEiY2Y4t — Formula 1 (@F1) March 25, 2018

В 12-ата обиколка Райконен вдигна сериозно темпото и стопи изоставането си от Люис до 2.5 секунди. Фетел също се доближи до лидера, но още не може да влезе в DRS зоната на съотборника си.

В 20-ата обиколка в бокса първи от лидерите влезе финландският пилот на Ферари Райконен. Той бе последван от Хамилтън, който заедно с отбора си реши да покрие стратегията на Кими. Това остави Фетел на първа позиция на пистата, преди първото влизане в бокса за смяна на гуми на германеца.

LAP 20/58



...And Hamilton follows suit one lap later



He maintains his advantage over the Ferrari man #AusGP #F1 pic.twitter.com/I7jP2yIQfF — Formula 1 (@F1) March 25, 2018

В 24-ата обиколка за съжаление на Кевин Магнусен и отбора на Хаас датчанинът отпадна от надпреварата за Гран При на Австралия. Кевин направи изключително силно начало на състезанието и се движеше на четвърта позиция до отпадането си и по всичко личеше, че ще успее да спечели сериозен брой точки днес.

В 25-ата обиколка отново лоши новини за тима на Хаас. Отпадане и за другия пилот на американския отбор извади от надпреварата французинът Ромен Грожан. Повредата изглежда е в двигателя на болида му, което принуди организаторите да активират виртуалната кола за сигурност.

LAP 26/58



Surely not! Grosjean in the second Haas also pulls over!



A double-points finish quickly sours, and both cars are out#AusGP #F1 pic.twitter.com/WLMTfEgO6P — Formula 1 (@F1) March 25, 2018

Лидерът Фетел влезе в бокса за първа смяна на гуми. Германецът сложи гуми софт на болида си и излезе на пистата. Там четирикратният световен шампион шокира Хамилтън, след като се върна точно пред него на трасето и запази лидерството си.

В 31-ата обиколка състезанието бе рестартирано при отмяната на виртуалната кола на сигурност. Лидерът Фетел успя да запази първото място и не позволи на преследвача му Хамилтън да го атакува. Другият пилот на Ферари Райконен продължава да е трети, а след него е австралиецът Даниел Рикардо от Ред Бул.

HAM: "I'm going for it!"



Hamilton is fired up as he pushes to catch Vettel



But pushes too hard, and drops time to the race leader with a lock-up#AusGP #F1 pic.twitter.com/aE7yNE1Yop — Formula 1 (@F1) March 25, 2018



В 48-ата обиколка Хамилтън бе стопил преднината на Фетел до едва половин секундА и подготвяше атаката си на първото място. Груба грешка на при спиране извади Люис от идеалната линия, британецът блокира предна дясна гума и така загуби две секунди, като вече изоставането му нарасна на 2.5 секунди.