Фетел: "Ферари още не са стигнали Мерцедес"

Въпреки че спечели първото за сезона състезание, Себастиан Фетел смята, че Ферари не са толкова бързи, колкото са били преди 12 месеца отново в Мелбърн. За втора поредна година Фетел измъкна неочаквана победа, след като Хамилтън пак не успя да оползотвори пол позицията си. Тази година немецът, който стартира трети, се възползва максимално от стинта с ултрасофт гумите, и успя да прескочи Хамилтън и съотборника си Райконен, като влезе в бокса по време на жълти флагове и виртуална кола на сигурността.

"Днес нямахме истинско състезателно темпо, с което да отговорим на Мерцедес" заяви Фетел. "Ако бъдем честни, Люис беше по-бърз на места, където миналата година ние бяхме силни. Миналия път в Мелбърн ги притискахме".

"Today has been our day."



