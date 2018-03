Алонсо вдига мерника на Ред Бул

Фернандо Алонсо финишира първото за сезона състезание на доста обнадеждаваща пета позиция и заяви, че Макларън трябва да се прицелят в Ред Бул. Английският тим се надява, че този сезон ще скърши прокобата и ще им донесе така желаните по-добри резултати. След надпреварата в Мелбърн, смяната на двигателя Хонда с Рено изглежда доста успешен ход. Още от първия път с Рено тимът изравни най-доброто постижение, което имаха с Хонда за цели три години. И докато двата Макларъна завършиха в точките без проблеми, Торо Росо с Хонда стартираха сезона с едно отпадане за Гасли и последно място за Хартли – единствен задминат с една обиколка.

Алонсо все пак отбелязва, че вижда още много потенциал, който трябва да бъде отключен. "Това е първото състезание в комбинация Макларън-Рено, така че предстоят още много. Надявам се, че в Бахрейн ще направим още една силна стъпка напред и Ред Бул ще бъде следващата ни цел. Колата има още много какво да предложи".

Въпреки че Фернандо завърши на цели 20 секунди след Рикардо, той е убеден, че Макларън ще стопи разликата и скоро ще се откъсне от борбата за средата на решетката.

"В момента Ред Бул са категорично пред нас в челната група с Мерцедес и Ферари. Макларън ще се присъедини към тях, ще напуснем битката за средата и ще имаме привилегията да сме сред топ 3 отборите".

Buen inicio con los dos coches puntuando y mucho margen de mejora. Gracias Australia.



Good start for us with double points. More performance to be unlock. Thanks Australia. #mclaren #f1 #14 #melbourne #ausGP pic.twitter.com/RpbkiwLzyG