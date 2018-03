Хаас със солидна глоба за грешката в Австралия

Ф1 отборът Хаас бе глобен с 10 хил. евро за двете грешки на механиците си в бокса. Още при първия питстоп на пилотите Кевин Магнусен и Ромен Грожан в 23-ата обиколка колелата на болидите им не бяха затегнати правилно, заради което двамата пилоти отпаднаха от борбата в Австралия точно когато бяха напът да запишат рекордно добър резултат във Формула 1 в своята история.

Дуото на Хаас стартира изненадващо добре и се движеше на четвърта и пета позиции преди първото спиране. Веднага след като колите напуснаха бокса, телевизионни камери излъчиха притеснени лица от екипа. Стюардите наложиха глоба от 5 000 долара за всеки болид, но отбелязаха, че пилотите са спрели възможно най-бързо след откачането на колелото.

Магнусен нарече отпадането си "сърцераздирателно" след толкова силния старт на сезона. Тимът проведе много добра зимна подготовка, а още след квалификацията всички очакваха представяне на високо ниво в неделя. "Загубихме доста точки, но ако можем да повторим представянето си, ще забравим това фиаско много бързо", допълни Грожан.

The Haas crew were in bits after two catastrophic pit-stop errors in Sunday's #AusGP.



