Според Строл Уилямс не се състезава, а оцелява

Ланс Строл направи тъжната констатация, че Уилямс Мартини по-скоро се бори за оцеляване, отколкото да се състезава. Канадецът финишира 14-и на "Албърт парк", предпоследен, зад новобранеца от Заубер Шарл Льоклер. Състезанието беше продължение на проблемите, с които Строл се бореше през целия уикенд, и които го караха да се мъчи с колата.

"В момента не се състезаваме, а оцеляваме. Първата обиколка поради неясна причина бях в неправилен режим. Просто подарих позиция на Окон. От там нататък имах проблеми с темпото. Колата не се държеше както трябва, а балансът не беше никак добър."

Строл призна, че са имали и много проблеми с контролирането на температурата, така че единствената му цел е била да добута колата до финиша. Пади Лоу от Уилямс също сподели, че отборът е много разочарован. Те са очаквали да има проблеми, но въпреки това са се надявали да се окажат на по-предни позиции.

"Ще трябва да анализираме много сериозно, да проучим по-добре колата и поведението, за да можем да открием къде бъркаме и защо" завърши Лоу.

