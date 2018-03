Люис Хамилтън вижда дискриминация във Ф1

Според Люис Хамилтън във Формула 1 има дискриминация, защото все още няма достатъчно участници, които не са бели. Това заяви четирикратният световен шампион в пост в Инстаграм. "Почти няма разнообразие във Ф1, нищо не се е променило за 11 години". 11 години продължава кариерата на британеца в най-престижния шампионат, а Люис си остава единствения черен пилот, състезавал се в Гран при.

"Ф1 винаги е бил спорт с доминация на белите, но сега посещавам най-различни събития и най-различни хора идват при мен" каза Хамилтън в интервю. "Различни родители от различни етноси стигат до мен. Една жена от Африка ми показа снимка на сина си в Инстаграм и каза, че той иска да бъде като мен. Също и индийско семейство…"

Пилотът на Мерцедес каза още, че в отбора има около 2000 души и съвсем малко от тях са от друга раса. Според него в спорта липсва достатъчно етническо разнообразие. "Има различни националности, но много трудно ще намериш черен инженер или пък азиатец например".

Шефът на отбора Тото Волф споделя неговите виждания. "Дали става дума за различни етноси или пък за участие на повече жени в моторния спорт – като цяло всичко това трябва да се случи. Сигурно ще растем и балансът ще бъде по-добър в бъдеще" каза той.

