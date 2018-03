Фетел със солидна закана към Хамилтън

Себастиан Фетел твърди, че ще има още по-голяма увереност в битката с Люис Хамилтън за титлата във Ф1, щом бъдат отстранени дребните забележки по колата му. Немецът грабна първата победа за сезон под носа на британеца, след като се възползва максимално добре от виртуалната кола на сигурността и прескочи най-отпред.

Въпреки това, Себ ясно признава, че по болида му има още работа за вършене. Пилотът на Ферари изрази загриженост за баланса на колата, както и за скоростта, и спомена, че според него сега са все още под нивото, което постигнаха през 2017.

Фетел е известен с факта, че се нуждае от силна кола, за да се бори за титлата, след като всичките му четири световни титли дойдоха по времето на пълната доминация на Ред Бул между 2010 и 2013. За неговия стил на пилотиране е много важно доброто задно сцепление, за да може да влиза рано в завоите и да набира бързо по правите.

"Мисля, че колата има голям потенциал, но аз все още се боря с нея" призна Себастиан. "Като се сравняваме с Мерцедес къде сме по-слаби, аз усещам, че колата не се справя точно по същите показатели".

Немецът обясни, че понякога пилотът не се представя добре, защото колата не го слуша достатъчно, а засега болидът на Ферари се пързаля на места, където не би трябвало.

"Искам колата да залепи на място, когато ударя спирачките и завия, а сега все още не съм доволен, налага се да правя компромиси".

"Естествено, наша работа е да заобикаляме проблемите, но ми се иска да бъде другояче. Ако имаш пълно доверие в колата, не се замисляш нито за секунда дали трябва да си предпазлив и тогава се бориш истински".

