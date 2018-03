Мерцедес обявиха подробности за проблема, отнел победата на Хамилтън

Отборът на Мерцедес обяви допълнителни подробности за проблема, довел до пропуснатата победа на Хамилтън в първия старт за сезона. Люис беше лидер от самото начало и вървеше към лесна победа, когато при излизането на виртуална кола на сигурността Фетел направи своя пит стоп и излезе начело.

В Мерцедес са били наясно с тази опасност, но според изчисленията им Хамилтън е щял да запази първата позиция, ако поддържа 15 секунди пред Ферари. Очевидно се оказа, че това време е сбъркано, защото Себастиан се оказа на 0.6 пред Люис при напускането на бокса. В крайна сметка подреждането се запази до финала.

Инженерния директор Андрю Шовлин даде следните разяснения: "Проблемът не е със софтуера, който изчислява състезателните стратегии, а с офлайн програма, с която пресмятаме отстоянията по обиколки. Открихме бъг във въпросния инструмент."

"Изчисленията показваха 15 секунди, а в действителност цифрата е била малко под 13. Мислехме си, че сме подсигурени, но всички видяхте какво се случи."

"Истината е, че се движехме според план за икономия на гориво и пазене на гумите, а всъщност можеше да накараме Хамилтън да натисне повече".

Шовлин добави, че отборът ще вземе мерки ситуацията да не се повтаря в бъдеще.

