Ф1 е все по-близо до Гран при на Холандия

След месеци на спекулации за евентуално Гран при в Холандия, град Асен вече е на пол позиция да бъде домакин. Състезателният директор на Формула 1 Чарли Уайтинг вече е одобрил плановете за трасето със съвсем малки поправки, а освен това вече са водени дискусии за включване на надпреварата през сезон 2020.

Основана е нова компания - Холандска Гран при фондация, която ще бъде промоутър заедно с шефовете на пистата в Асен. Вече са проведени преговори с Либърти Медиа.

Звездата на Ред Бул Макс Верстапен със сигурност ще бъде щастлив от възможността да има домашно състезание под родната холандска публика. Засега пилотът каза, че "ще трябва да почакаме и да видим". Според него, пистата се нуждае от промени, които да улеснят изпреварването, защото в момента тя е по-подходяща за надпревари от МотоGP.

Холандия е била домакин на Формула 1 на пистата при Зандвоорт до 1985 г.

