Хамилтън даде надежда на Ферари

Световният шампион Люис Хамилтън призна, че няма представа как ще се развие борбата за титлата тази година. Пилотът на Мерцедес беше шест десети по-бърз от противниците си след квалификацията за Гран при на Австралия, но софтуерен бъг го лиши от победата за сметка на Себастиан Фетел, който се възползва максимално добре от виртуалната кола на сигурността.

На второто за сезона състезание в Бахрейн следващата седмица се очаква отново Хамилтън да спечели пол позишън. Надпреварата там, обаче, обещава повече изпреварвания и по-сложна стратегия за смяна на гуми, отколкото в Мелбърн.

"От опит мога да кажа, че човек не може да добие добра представа за нещата преди да са минали четири старта" заяви Люис. "Сега е минал само един, така че нямам идея какво ще стане".

Британецът сподели още, че очаква в Бахрейн да има силни и слаби страни. Според него Ферари са много бързи на правите, ще имат високо темпо, а това винаги е добре в горещи условия.

"В Бахрейн, въпреки че е нощно състезание, е тежко за гумите. Наистина не знам какво ще стане, но съм сигурен, че няма да е лесно, а борбата ще е отблизо".

F1 news: Lewis Hamilton gives Ferrari hope with this revelation https://t.co/yvee7whMH3 pic.twitter.com/msAfCuRSgT