Ред Бул предлагат промяна в правилата

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер е на мнение, че е време да бъде направена промяна в правилата, която да изравни силите. Той смята, че трябва да бъде забранен квалификационният режим на двигателите – или така наречения от Хамилтън "парти мод", който дава значително преимущество на Мерцедес. В последната част на квалификацията в Австралия Люис беше по-бърз с 6 десети от втория Кими Райконен и повече от 7 десети от четвъртия Макс Верстапен.

Мерцедес пазят своя "купонджийски режим" за финалните обиколки от квалификацията, докато двигателите на Рено не разполагат с такъв. Според изчисленията, само по отношение на мощност Ред Бул винаги ще бъдат около 4 десети по-бавни. Според Хорнер, след като френската компания не може да направи нищо по въпроса, единственият справедлив вариант е да бъде забранен квалификационния режим.

"Може би режимът трябва да бъде еднакъв за квалификацията и състезанието. Знаем, че имаме добра кола, но негативите при нас идват от дефицита в квалификацията. Ако погледнете класирането по скорост – всички болиди с двигател Рено са в една групичка, така че тук е необходим прогрес. Този "парти мод"… и ние искаме да отидем на партито на Люис!"

Christian Horner has criticised Mercedes' use of "party mode" in their engine during qualifying to increase performance, and says cars should remain in the same engine mode from qualifying to the end of the race.



