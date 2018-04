Ф1 обсъжда промяна на квалификацията в спринт надпревара

Формула 1 обсъжда възможността да промени квалификацията в спринт надпревара, за да привлече повече зрители. Според Ауто Мотор унд Шпорт Либърти предлагат 100 км мини състезание в съботния ден без ограничения на гумите и горивото, което да определи подреждането в неделния старт. Това би дало възможност на пилотите да настъпят газта на сто процента.

Било е обсъждано и предложение да се направи обратна решетка (най-бързите да стартират последни, а най-бавните – отпред), но идеята е била отхвърлена, тъй като намесата става прекалено изкуствена.

За последно с квалификацията беше експериментирано през 2016 още по времето на Бърни Екълстън. Тогавашната спорна система на елиминации беше отхвърлена след само едно състезание.

Обсъждат се също така варианти свободните сесии в петък да бъдат по 1 час, за да се даде повече време на феновете да се доближат и докоснат до болидите, като така ще получат по-голямо преживяване срещу парите за билет.

Who would be up for a Saturday sprint race? #F1 https://t.co/ZOyCMKJkQL