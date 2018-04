7 съвета за млади пилоти от Фернандо Алонсо (видео)

Фернандо Алонсо е в центъра на вниманието тази година като единственият действащ пилот от Ф1, който се състезава успоредно и в Световните серии за издръжливост. Испанецът дава седем ценни съвета към младите пилоти в кратък видеоклип.

Алонсо изтъква познати фактори – като значението на картинга и практиката в симулатор, но също така говори за някои важни неща, които младите пилоти трябва да имат предвид. Той обяснява как маневри като изпреварването или влизането на скорост в завоите може да бъде ключ към успеха или провала по времена истинско състезание. Също така споменава колко важно е за добрия старт да бъдеш спокоен и фокусиран.

Но най-важното от всичко според двукратния световен шампион е да се забавляваш. Без насладата и радостта, които ти носят състезателните коли, картинга и късните нощни сесии пред симулатора, всичко би било напразно.

Young aspiring champions, Fernando Alonso has 7 tips for you https://t.co/Xd4OZEdb2c pic.twitter.com/oaJb9VBGXZ