Фетел се чувства "объркан" от липсата на момичета на стартовата решетка

Себастиан Фетел заяви, че се чувства объркан защо ръководството на Формула 1 реши да се откаже от момичетата на стартовата решетка, както и защо изместиха стартовете с десет минути по-късно. Немският пилот не проумява дали Ф1 наистина разбира как въздействат промените на спорта.

Либърти решиха, че през 2018 състезанията ще започват десет минути след кръглия час, за да се даде време на телевизионните канали да излъчват реклами и материали за Ф1. Друга знакова промяна беше премахването на красивите момичета, които държаха табелите с номерата на пилотите на стартовата решетка. Това решение предизвика бурни реакции сред много от фигурите в спорта.

"Аз съм традиционалист и държа на определени неща" заяви Фетел. "Има доста работи, за които не съм специалист и не ми се налага да разбирам. Объркан съм защо състезанията трябва да започват по-късно, мъчно ми е, че махнаха момичетата от стартовата решетка, пък много други промени не съм видял…"

Пилотът на Ферари, обаче, подкрепя инициативите на Либърти, които включват повече участие и забавление за феновете на Формула 1. Миналата година 19 от пилотите правиха улични демострации с Ф1 болиди на площад Трафалгар в Лондон. "Страхотно е да участваш в такива събития и да усещаш подкрепата на хората" завърши Фетел.

