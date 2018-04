Какъв е изборът на гуми за състезанието в Бахрейн

Състезанието на пистата "Сахир" в Бахрейн се провежда по традиция на свечеряване, така че предизвикателството се състои в промяната на температурите. Пирели са избрали медиум, софт и супер софт смеси – селекцията е същата като миналата година.

"Бахрейн предоставя съвсем различно предизвикателство в сравнение с Австралия" обяснява Марио Изола от Пирели. "Заради абразивната повърхност и термалната деградация очакваме повече от един стоп за повечето пилоти. Още повече, тази година всички видове гуми са по-меки, а в миналото сме били свидетели на интересни стратегии."

Изола допълни още, че заради значителното понижаване на температурите вечерта, отборите ще трябва да се постараят да научат най-много от по-късните тренировъчни сесии.

Пирели публикуваха в Туитър подробна информация за гумите на пистата "Сахир":

