От Алонсо зависи дали Рикардо ще се присъедини към Хамилтън

Фернандо Алонсо изглежда е ключов фактор при завъртането на интересна рулетка от размествания във Формула 1. Испанецът получава 40 млн. евро в Макларън, само че отборът може да прибегне до намаляване на разходите, като реши евентуално да го освободи идната зима. След три години извън челото финансовата ситуация в британския тим не е блестяща.

Според испанската преса Алонсо може да премине в Рено, а овакантеното му място е готов да заеме Валтери Ботас. Финландецът е много вероятно да бъде сменен, защото Мерцедес искат да привлекат по-голяма звезда за съотборник на Люис Хамилтън. Немският отбор иска да си гарантира първото и второто място при пилотите, както когато Розберг си партнираше с британеца.

Подходящ вариант за нов съотборник на Люис е Даниел Рикардо. Неговият договор с Ред Бул изтича тази година, а австралиецът има желание да кара шампионски болид, за да се бори за титлата.

"Ако победим в първите няколко състезания с Ред Бул и ако сложат пред мен договор, може и да подпиша" заяви Рикардо. "Само че искам да направя правилния избор за остатъка от моята кариера. Нямам желание просто да се мотая във Ф1 само заради участието".

