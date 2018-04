Хонда ще смени части от двигателите на Торо Росо

И двамата пилоти на Торо Росо Пиер Гасли и Брендън Хартли ще бъдат засегнати от ранна смяна на компоненти по двигателя. Промените за Бахрейн се налагат, след като японският производител откри механични проблеми по време на състезанието в Австралия.

На пистата "Албърт Парк" Гасли отпадна след само 13 обиколки, след като хибридния модул дефектира и повреди горивната камера и турбото. След като са анализирали повредата, Хонда са решили и трите компонента да бъдат сменени с нови. Въпреки че колата на Хартли стигна успешно финала в Мелбърн, и в нея ще бъдат подновени същите елементи, като предпазна мярка.

По-строгите правила за тази година ограничават позволената бройка до три двигателя, три хибридни компонента MGU-H и три турбокомпресора за целия сезон. Това на практика означава, че Торо Росо ще са използвали една трета от позволеното още на второто от 21 състезания за 2018.

