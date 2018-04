Договорът на Хамилтън "все едно е сключен", твърди Волф

Новият договор на Люис Хамилтън трябва да го броим "все едно е сключен", настоява шефът на Мерцедес Тото Волф. Процесът по договаряне е дълъг и пълен с всевъзможни детайли за уточняване и по тази причина все още няма подпис, но сделката била сключена. Според немското издание Шпорт Билд новият контракт е за три години (2019-2021) за сумата от 60 милиона долара на сезон.

"Ние сме на абсолютно една и съща вълна" заяви Волф. "Един такъв контракт е над сто страници с множество подробности за изглаждане. Всичко това трябва да се уреди най-напред".

До изтичането на периода през 2021 Хамилтън ще е получил над 180 милиона долара, впечатляваща сума, която, обаче, според бившия пилот Герхард Бергер е напълно заслужена. "Без Люис Мерцедес щяха да са трети след Ферари и Ред Бул" твърди Бергер.

"Хамилтън е най-бързият пилот на стартовата решетка. Той накланя везните към успеха, така че Мерцедес трябва да го задържат на всяка цена" отбеляза бившият пилот на Ферари и Макларън.

