Обиколка на пистата в Бахрейн с Форс Индия (видео)

Този уикенд е време за втория старт от календара за 2018 – Гран При на Бахрейн. По традиция това е първото вечерно състезание за годината, а на пистата "Сахир" отборът на Сахара Форс Индия обикновено се представя добре. През 2014 Серхио Перес спечели първата си точка за тима именно тук. Отборът публикува видео със скоростна обиколка на трасето и коментар зад кадър.

It's going to be fun in the sand this weekend - join us for a hotlap of the Bahrain Grand Prix on the @Formula1game!



Video: https://t.co/6LgbExyjyX pic.twitter.com/U7OsaUoeR4 — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 5 април 2018 г.

Останалите отбори и пилоти също започнаха да бълват снимки от Бахрейн.