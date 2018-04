Медиите се опитват да скарат Верстапен и Хамилтън

Въпреки опитите на медиите да нажежат отношенията между Хамилтън и Верстапен, младият холандец не се поддава на въдицата. По време на състезанието в Бахрейн между двамата състезатели имаше борба, която стигна до контакт между болидите и последвало отпадане до пилота на Ред Бул.

Медиите показаха един момент преди качването на подиума, когато Люис гледа повторение на инцидента му с Макс, и го нарича "dickhead". Буквално преведено обидата съдържа думите "глава" и жаргонен израз за мъжки полов член, но на български по смисъл по-скоро се доближава ругатнята "задник".

В предаване по холандска телевизия Верстапен коментира изблика на Хамилтън със спокойна усмивка: "Той току-що е слязъл от колата и още под адреналин. Случват се такива работи".

После холандецът разказа своята гледна точка за ситуацията: "Бях много близо зад него и имах шанс да го изпреваря. Беше добра възможност, а колата ни беше силна".

Пилотът на Ред Бул все още не е коментирал обвинението на Хамилтън, че е проявил неуважение с тази маневра. Пилотът на Мерцедес изрази мнение, че Макс коства точки на своя отбор заради неопитност и незрялост. Въпреки това, по всичко личи, че засега не може да се говори за някакъв остър конфликт между четирикратния световен шампион и 13 години по-младия му съперник.

Lewis Hamilton has warned Max Verstappen that he is losing too many points due to inexperiencehttps://t.co/cTVEPp9DnQ #SkyF1 pic.twitter.com/UMatf14K9z