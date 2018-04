Волф намекна за смяна на Ботас с Окон или Сайнц

Световният шампион Люис Хамилтън може да се сдобие с нов съотборник за следващия сезон, след като босът на Мерцедес Ф1 Тото Волф призна, че са водени разговори с неочакван кандидат.

Договорът на Валтери Ботас изтича в края на настоящия сезон и засега изгледите той да остане в отбора са ниски. Представянето на финландеца не е достатъчно задоволително според очакванията на Мерцедес и той би си запазил мястото само ако се окаже реален претендент за титлата. Валтери завърши по-напред от Люис в състезанието в Бахрейн, но не успя да се възползва от износените гуми на Фетел и да се пребори за първата позиция.

Най-разпространеният слух свързва Даниел Рикардо с мястото на Ботас, но Тото Волф направи неочаквано признание: оказва се, че той е разговарял с Карлос Сайнц от Рено. Пред испанския вестник Мундо Депортиво Волф заяви: "Карлос е много специално момче, много интелигентно, с необходимите качества, от добро семейство и е много бърз пилот".

Шефът на Мерцедес допълни още, че ще бъде интересно сравнението през сезона между Сайнц и съотборника му Хюлкенберг. Според Волф, ако младият испанец се представи на ниво срещу Нико, то той ще попадне в полезрението на много отбори.

"Разбирам се добре с Карлос и с баща му, винаги сме имали добри приятелски отношения. Говорили сме за възможността да дойде в Мерцедес, но по това време той беше пилот на Ред Бул и нямаше как да стане".

Сайнц младши завърши десети в Мелбърн и единайсети в Бахрейн. Той, обаче, не е единственият любимец на Тото Волф:

"Естебан Окон е моето малко съкровище. Познавам го от много време и той всяка година отговаря на високите очаквания. Много е израснал".

По отношение на бъдещето на Хамилтън в Мерцедес, Волф заяви, че с него имат специална връзка и биха искали да остане завинаги – поне до 2030. Но също така призна, че той може да пожелае да смени отбора. "Всичко е възможно във Формула 1. Кажете ми един пилот, който не е мечтал да бъде световен шампион с Ферари?"

