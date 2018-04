ФИА ще разследва дали пневматичните пистолети причиняват проблемни питстопове

Преди състезанието в Китай този уикенд състезателният директор на ФИА Чарли Уайтинг се присъедини към дискусиите за сигурността на питстоповете, като заяви, че организацията ще провери работата на пневматичните пистолети за смяна на гуми. От началото на сезона имаше няколко ситуации, в които се появиха проблеми със закрепянето на колела, като най-тежкият инцидент беше с механика на Ферари Франческо Цигарини.

"Не ми изглежда като съвпадение" каза Уайтинг. "Алонсо загуби колело по време на тестовете, а в Мелбърн и двете коли на Хаас отпаднаха. Направихме обсъждане с техническата група, ясно е, че такива неща се случват за съжаление, но всички се опитваме да се учим от тях".

Уайтинг разказа, че са поискали от Макларън доклад за инцидента от предсезонните им тестове, и че са направили анализ. Оказва се, че дизайнът на частите, с които колелото се прикрепя към оста, е създал условия за прекомерно натоварване, което е довело до откачане на гумата.

"Това откритие беше споделено с техническата група от останалите отбори и те, естествено, казаха, че техните колела не правят така".

The FIA set to investigate if wheel guns are causing pitstop problems #F1 https://t.co/SLUDKYWW4k pic.twitter.com/TT24WjrNyy