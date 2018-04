Гран при на Китай: какво да очакваме

След първите два кръга на шампионата Ферари поведоха с две победи, въпреки че очакваният развой на събитията беше в полза на Мерцедес. Шампионите нямат загуба в Шанхай от 2014 година насам. Големият въпрос е дали Фетел ще успее да отмъкне и тази победа? Досега в историята на шампионата, всеки пилот, който е печелил първите три старта, е грабвал и световната титла. Възможно ли е пилотът на Скудерия пръв да завоюва петото си такова отличие преди Люис Хамилтън?

Последната победа на Ферари е от 2013 с Фернандо Алонсо, а миналата година Фетел завърши втори зад Хамилтън, който има пет успеха в Шанхай през кариерата си (два с Макларън и три с Мерцедес). Ред Бул имат да наваксват, след двойното отпадане в Бахрейн. Именно в Китай беше първата победа в историята на отбора през 2009, а миналата година Макс Верстапен финишира на трета позиция, след като стартира 16-и.

В средата на колоната също ще бъде много интересно, след най-силното представяне на Торо Росо с Хонда досега, както и стабилния напредък на Хаас през 2018.

Пистата в Шанхай се отличава с много ниския процент на отпадания и излизане на кола на сигурността. Този уикенд има вероятност да вали и да имаме мокро състезание. Така или иначе, Гран при на Китай често е непредсказуемо, като от 14 надпревари, в 9 е печелила колата от полпозишън. През 2004 Шумахер грабва победата, въпреки че е шести на старта.

Пирели са избрали медиум, софт и ултра софт, които за първи път ще се използват тук. Квалификацията е в събота от 10:00, а стартът на състезанието в неделя от 9:10 българско време.

