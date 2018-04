Хамилтън поведе в първата тренировка в Китай

Люис Хамилтън поведе в първата тренировъчна сесия в Китай, като постави най-добро време от 1:33.999. Британецът започва уикенда с намерение да извоюва първата си победа за сезона, след като основният му съперник Себастиан Фетел се наложи в Австралия и Бахрейн.

Нещата не преминаха гладко за Хамилтън, който се завъртя със своя Мерцедес на 11-и завой само 20 минути след началото. Неговият съотборник Валтери Ботас завърши трети на повече от четири десети.

По време на тренировката имаше леки ръмежи, които така и не преминаха в по-сериозен дъжд. Никой от пилотите не премина към интермедия, но вероятността да вали днес и утре остава.

Кими Райконен се класира втори, в сандвич между двата Мерцедеса. Пилотът на Ферари ще търси компенсация за своето неприятно отпадане миналата седмица. Четвърти и пети се наредиха Ред Бул, като Даниел Рикардо бе по-бърз от Макс Верстапен. Холандецът също имаше проблеми на пистата, след като навлезе в чакъла след последния завой. Макс започваше бърза обиколка, но загуби сцепление и изпусна задницата на болида.

Временният лидер в шампионата Фетел остана на шеста позиция, пред Кевин Магнусен с Хаас, който миналата неделя в Бахрейн записа най-добрия си личен резултат от 2014 насам. Карлос Сайнц беше осми за Рено, пред Ромен Грожан и Нико Хюлкенберг, които затвориха топ 10.

Пиер Гасли, който блесна в Бахрейн, сега се нареди на 11-а позиция пред Фернандо Алонсо. Дуото на Форс Индия бяха 13-и и 14-и, като Перес бе по-бърз от Окон.

