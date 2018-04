Хамилтън пръв и във втората сесия, Райконен на косъм зад него

Люис Хамилтън задържа първата позиция и във втората сесия на пистата в Шанхай, като остави Кими Райконен само на 7 хилядни зад себе си. Техните съотборници се наредиха зад тях в рамките на едва една десета от секундата, като Ботас се нареди трети, а Фетел четвърти.

Макс Верстапен се представи по-добре от сутринта, като постигна пето време. За разлика от него Даниел Рикардо не успя да измъкне най-доброто от гумите ултрасофт и не се изкачи по-нагоре от девето място. Двата болида на Ред Бул бяха разделени от колите на Рено, от които Нико Хюлкенберг беше по-бърз, а по средата между тях на седмо място се озова Кевин Магнусен с Хаас. Другият Хаас на Ромен Грожан заради пилотска грешка.

Фернандо Алонсо успя да се добере до топ 10, използвайки слипстрийма зад своя съотборник Щофел Вандоорн. Вандоорн беше помолен от екипа да помогне на Алонсо като го "издърпа" на дългата права. За съжаление белгиецът отпадна рано заради станалия вече досаден проблем с откачено колело. Макларън ще бъдат разследвани отново за пускане на колата в небезопасно състояние.

За втори път подред Ланс Строл завърши последен. Проблемите му с Уилямс бяха белязани от завъртане с висока скорост.

Само 10 минути след началото на сесията заваля дъжд, заради който много от състезателите се прибраха в бокса. Само някои сложиха гуми интермедия, докато пистата изсъхне.

