Рено позволи на отборите да отключат още мощност от двигателя

Рено позволи на всичките три отбора с техни двигатели да отключат повече мощност от задвижващата единица. Това стана възможно след като моторите на френската компания показаха добра издръжливост в първите две състезания.

Заводският отбор от Енстоун, Ред Бул и Макларън от тук нататък ще могат да използват по-високи режими на мощност за по-дълго време, отколкото в Австралия и Бахрейн. Въпреки повредата в двигателя, която извади Рикардо от състезанието на "Сахир", Рено са преценили, че задвижващата единица е достатъчно надеждна, за да може да се използва по-пълноценно.

"Правим това, което обещахме да направим" каза спортният директор на Рено Сирил Абитбул пред сайта Моторспорт. "В общи линии искахме да потвърдим надеждността, и това се случи на този етап. Имахме инцидент с Рикардо, но причината е неизвестна все още".

Абитбул обясни още, че проблемът може да е бил или с шасито или с двигателя, но засега не е установено точно какво е станало. Ясно е само, че дефектът е свързан с електрическата система. Въпреки това тимовете ще могат да разчитат на повече мощност в Китай.

На въпрос дали отключените възможности ще са еднакви и за трите отбора, Абитбул потвърди. "Абсолютно, има си регулации, но така или иначе това е нашата философия. Ние сме много прозрачни в това отношение".

Спортният директор на Рено отбеляза, че не е имало двигателна повреда при отпадането на Макс Верстапен миналия уикенд. Холандецът се опита да хвърли вината върху мотора, но Абитбул беше категоричен, че ситуацията е предизвикана от пилотска грешка.

