Ферари поведоха в последната тренировка в Китай

Себастиан Фетел изведе Ферари начело в последната тренировка преди квалификацията на пистата в Шанхай, следван от своя съотборник Кими Райконен. Условията на трасето не бяха от най-добрите, след като през нощта беше валял дъжд, температурите бяха ниски, а картината се допълваше от силен вятър, което затрудни доста от пилотите. Гасли от Торо Росо получи ценни уроци за това как се отразява смяната на посоката на въздушното течение, както и къде се събира вода, дори пистата да е изсъхнала.

Трудности имаше дори Люис Хамилтън, особено на завой номер 10, където излезе от трасето. Ромен Грожан също имаше завъртане. Условията в Шанхай вкараха тимовете в размисъл кои гуми да предпочетат. Мерцедес заложиха на софт смесите, докато Ферари направо на ултрасофт.

Сесията за Даниел Рикардо приключи 25 минути след началото, след като двигателят му изпуши. Този проблем може да съсипе уикенда му, тъй като механиците разполагат само с два часа за смяна преди квалификацията от 9:00 часа.

След като пилотите на Ферари оглавиха класирането, Мерцедес също превключи на ултрасофт, но Ботас не успя да стигне по-нагоре от трета позиция, докато Хамилтън остана пети. Двамата съотборници бяха разделени от Макс Верстапен. Шести се нареди чудесно представящият се Кевин Магнусен с Хаас, следван от двата болида на Форс Индия. Калрос Сайнц с Рено и Сергей Сироткин с Уилямс оформиха крайното топ 10.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP3)



