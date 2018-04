Категорична победа на Ферари в квалификацията за Гран при на Китай

Ферари извоюваха категорична победа в Китай, след като спечелиха квалификацията с нов рекорд, и отказаха от борбата доскорошните фаворити от Мерцедес. Себастиан Фетел беше феноменално бърз и заслужено грабна пол позишъна под носа на своя съотборник Кими Райконен. Шампионите от Мерцедес ще трябва да се задоволят с втора редица, като Валтери Ботас постигна по-добро темпо от Люис Хамилтън. Третият най-бърз отбор беше Ред Бул, но Даниел Рикардо ще изтърпи наказание за смяна на двигател.

Sebastian Vettel grabs his second @pirellisport Pole Position award in a row! #F1 #Quali #ChineseGP pic.twitter.com/RPQiWVv8Js

В първата част на сесията в челото се запази подреждането от сутрешната тренировка – с двете Ферарита на първа и втора позиция, следвани от Ботас, Верстапен, Грожан и неочаквано по-бавния Люис Хамилтън. Най-забележителното беше, че механиците на Ред Бул успяха да сменят повредения двигател на Даниел Рикардо, австралиецът успя да излезе в последния възможен момент на пистата и с един-единствен опит да постигне 14-то време. Под чертата останаха двата болида на Уилямс, Гасли с Торо Росо и двата Заубера на дъното.

Във втората част Ферари отново бяха най-бързи, при това с гумите софт. Райконен и Фетел поставиха след това ултрасофт за последните си опити, но бяха изпреварени от двата Мерцедеса. Единствени със софт смеси, Хамилтън и Ботас оглавиха временното класиране. До третата част на квалификацията се добраха още Нико Хюлкенберг, Ромен Грожан, двата Ред Була на Рикардо и Верстапен, както и Перес и Сайнц. Силите на Макларън не стигнаха за по-напред от 13-то и 14-то място.

Третата фаза на квалификацията започна ударно за Ферари, като най-бърз беше Кими Райконен, следван плътно от съотборника му Себастиан Фетел. След тях се наредиха двата Мерцедеса, като Ботас беше по-бърз, а след тях Ред Бул, съответно с Верстапен и Рикардо. След последните опити Хамилтън се отказа от борбата и се прибра в бокса, след като беше видно, че не може да отговори на темпото на Скудерия. Айсмен постави рекордна обиколка, която обаче след броени секунди беше подобрена от неговия съотборник. Така Ферари направиха много сериозна заявка за титлата, Мерцедес останаха трети и четвърти, следвани от Ред Бул. Най-добър от останалите беше Нико Хюлкенберг.

INITIAL CLASSIFICATION (Q3)



Vettel pips Raikkonen right at the end to take pole, with a new lap record #F1 #Quali #ChineseGP pic.twitter.com/wAYMA8l2fB