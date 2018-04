Онлайн услугата F1 TV ще стартира през май за Гран при на Испания

Онлайн услугата F1 TV ще стартира глобално следващия месец за Гран при на Испания (13 май). Дотогава ще се извършват бета тестове.

Интернет телевизията ще се предлага в два варианта: F1 TV, което е ориентирано към масовия зрител и F1 TV PRO – за най-запалените фенове. Базовият вариант ще включва основната видео картина на живо от състезанията, заедно с лайв тайминг, радио комуникация между пилотите и отбора, както и други интересни данни. PRO версията ще бъде по-скъпа и ще дава достъп на живо до всичките 20 камери в болидите. Потребителят ще може да избира как и какво да гледа по свой вкус. Освен свободните тренировки, квалификациите и състезанията, ще бъдат излъчвани всички пресконференции и интервюта. По-късно през сезона към услугата ще бъдат добавени сериите Формула 2, GP3 и Порше Супъркъп.

Цената ще бъде съобразена с пазара или поне такова е обещанието на ръководството на Формула 1. Сумата варира в рамките на 70 до 150 долара на годишна основа или 8-12 долара при вариант с месечно плащане. Отначало F1 TV ще бъде достъпна само през компютър, а до лятото би трябвало да тръгне и през Android TV и Apple TV.

List of countries #F1 TV Pro will be available in... pic.twitter.com/POEIhIeJCk