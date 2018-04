Фетел прие извинението на Верстапен

Себастиан Фетел заяви, че е приел извинението на Верстапен, въпреки че не вижда оправдание за инцидента. Агресивният стил на Макс доведе до лоша преценка от негова страна и контакт между неговия Ред Бул и Ферарито на четирикратния световен шампион. Двамата се завъртяха и останаха в състезанието, но немецът съсипа гумите си и се свлече няколко позиции назад, а младият холандец получи наказание от 10 секунди, което го прати на пето място зад Хамилтън в крайното класиране.

Скоро след края на надпреварата двамата пилоти бяха забелязани да си говорят очи в очи, след което Фетел разказа диалога им. "Той веднага дойде, извини се, беше разбрал, че е направил грешка" обясни Себастиан.

"Аз му казах, виж, състезанията са дълги, а ти си провали подиума. Той имаше късмет да продължи, аз също, но случката беше излишна".

"Смятам, че ме разбра. Хората се питат дали е въпрос на възраст, но според мен не е. Той вече има много състезания зад гърба си".

Пилотът на Ферари обясни още, че през цялото време е имало вятър откъм задната част на болидите, и че след 41 обиколки на всеки би трябвало да му е ясно, че на мястото на техния инцидент спирането е доста трудно.

"Случва се. Оценявам факта, че дойде право при мен. Казах му, че това е правилният начин да се разберем – лице в лице, а не през медиите или да го раздухваме" завърши Фетел.

Sebastian Vettel appreciates Max Verstappen's quick apology, but warned the Dutchman's age is no longer an excuse.https://t.co/6B7ZcZEZig#F1 pic.twitter.com/LfCqIUg5aw