Според Хамилтън Мерцедес вече са "втори, дори трети" по бързина

Люис Хамилтън изрази оценка, която доскоро щеше да изглежда налудничава, а именно, че Мерцедес вече не са най-бързия отбор.

Световният шампион стартира състезанието в Шанхай от четвърта позиция, след като се представи разочароващо в квалификацията. Двете Ферарита бяха безспорно по-бързи, но в динамичното състезание Ред Бул също се намесиха най-адекватно и успяха да извоюват победата. Мерцедес не можаха да извадят повече скорост и вторият Валтери Ботас финишира на цели девет секунди зад победителя Даниел Рикардо.

Хамилтън завърши четвърти и то заради наказанието от 10 секунди на Макс Верстапен. Договорът на Люис все още не е преподписан, а той няма победа от началото на сезона. Ако представянето на отбора не се подобри в обозримо бъдеще, британецът би могъл и да преосмисли своето оставане.

