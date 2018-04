Розберг смята, че Хамилтън не е във форма през 2018

Валтери Ботас се включи в борбата за световната титла през 2018, за разлика от своя съотборник Люис Хамилтън, който бележи регрес. След като не успя да спечели в Австралия и Бахрейн, световният шампион се срути още по-надолу в Китай, където и двата Мерцедеса имаха затруднения.

Британецът заяви, че и той и отборът се представят по-слабо от възможностите. "Трябва да спра да губя точки и да се завърна на моето нормално ниво на представяне".

Ботас от своя страна успя да финишира втори в Шанхай, а седмица по-рано се бореше за победата в Бахрейн, и вече прави заявка да се бори за титлата през 2018. "Да, това е целта ми, и така трябва да бъде" каза Валтери. Финландецът е наясно, че за да постигне мечтата си, ще трябва да победи Хамилтън. "Вярвам в себе си, така че това е целта".

Въпреки нескончаемите преговори около новия договор на четирикратния шампион, шефът на Мерцедес Тото Волф продължава да го подкрепя. "Все още смятам, че най-добрия пилот. Такъв е дори в дните, когато не се представя на 100%".

Бившият съотборник на Люис Нико Розберг сподели пред RTL: "Люис не е във форма, но той винаги има такива фази. Ако не е уверен, започва да разсъждава и прави грешки. Любопитно ми е да видя дали ще се върне на себе си в Баку".

Следващият кръг в Азербайджан е след две седмици в столицата Баку.

