Ферари ще напусне, ако Формула 1 от спорт стане спектакъл

Босът на Ферари Серджо Маркионе поднови заплахата отборът да напусне шампионата, ако Формула 1 от спорт се превърне в спектакъл. Либърти медиа правят всичко възможно да увеличат зрелището, като създадат условия за повече изпреварвания и екшън на пистата. Маркионе, обаче, настоява, че Ф1 не трябва да се превръща в НАСКАР, като се създава екшън по изкуствен начин.

"Ако Ф1 стане повече спектакъл, отколкото спорт, ако отидем в посока НАСКАР, тогава Ферари ще напусне" каза Маркионе на среща с акционери в Амстердам. "Ако има предложения, които изкривяват Ф1, смятам, че Ферари ще се изтеглят…"

Италианецът поясни, че Скудерия работи с Либърти за намиране на компромис след срещата в Бахрейн, на която собствениците на спорта представиха своите планове за бъдещето.

"Работим с Либърти медиа, за да стигнем до приемливи решения. Имаме предложение от тях преди десетина дни, сега очакваме да научим детайлите, а след това ще направим най-добрия избор в интерес на Ферари".

"Може да потърсим алтернативни решения – това не е заплаха, но също така не означава, че ще спрем да се оглеждаме" завърши Маркионе, като по всяка вероятност намекваше за Формула Е, която Ферари отхвърляха в миналото.

Formula 1 must be a sport, not a spectacle warns Ferrari as boss reiterates quit threat #F1 https://t.co/uKx9jq6MP6 pic.twitter.com/VhfeKgMsmj