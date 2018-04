Розберг обяснява защо Хамилтън е извън форма (видео)

Бившият световен шампион Нико Розберг отправи предупреждение към опонентите на Мерцедес, че трябва да се радват сега, защото Люис винаги се завръща "ужасно силен". Носителят на титлата за 2016 смята, че Хамилтън губи увереност, когато нещата се обърнат срещу него. Нико, обаче, знае от опит колко трудно става, когато британецът отново влезе във форма.

Настоящият световен шампион започна сезона доста зле, след като не успя да вземе нито една победа от първите три старта. В Китай ситуацията беше най-лоша, но можеше да е още по-неприятно, ако Макс Верстапен не беше съсипал състезанието на водача във временното класиране Себастиан Фетел. Хамилтън ще се опита да отговори на предизвикателството следващата седмица в Баку.

"Когато не му върви, той започва да губи самообладание и мотивация и известно време се лута" обясни Розберг в своя ютуб канал. "Точно тези състезания трябва да максимизират опонентите му, защото той винаги се завръща ужасно силен и е почти непобедим. Да видим кога ще се случи това".

