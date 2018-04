Рено предвиждат подобрения по двигателя, с които ще изпреварят Ферари и Мерцедес

Заводският тим на Рено има планове за подобрения по двигателя, които ще им дадат темпо не просто да настигнат топ отборите, но и да ги изпреварят. Отборът направи доста добър старт на сезона в сравнение с миналата година, като за три състезания натрупа 25 точки, докато през 2017 на същия етап имаха само две.

По подобен начин двата им клиентски отбора Ред Бул и Макларън също започнаха силно и в момента са съответно трети и четвърти във временното класиране при конструкторите (Рено са на пета позиция).

Най-добрите си резултати Рено и Ред Бул постигнаха именно в последното състезание в Китай – именно там компанията се увери за издръжливостта на мотора и позволи на всички да отключат още мощност. Абитбул разкри, че Рено се движат по план, според който трябва значително да увеличат своята скорост, за да бъдат много конкурентноспособни. Той е убеден, че подобренията ще донесат много повече от скъсяване на дистанцията с топ тимовете.

"Говорим за съществено увеличение на скоростта, поне в състезанията. Естествено, ясно е, че опонентите също няма да стоят със скръстени ръце".

Абитбул поясни, че ъпгрейдите включват на първо място подобрение на самия начин, по който се използва двигателя. След това, разбира се, ще има и хардуерни добавки. По всяка вероятност промяна ще има преди състезанието в Испания.

Абитбул призна, че най-голяма нужда от развитие има по отношение на представянето в квалификациите. "Изследваме всяка една възможност, за да се справим с дефицита в квалификациите. Смятам, че в Китай изоставането беше най-малкото досега. Пак казвам, че предстои да покажем много повече".

