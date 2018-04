Алонсо вероятно ще напусне Формула 1

Испанската преса разпространява твърдението, че Фернандо Алонсо най-вероятно ще напусне Формула 1 след приключване на настоящия сезон. В края на 2018 двукратният световен шампион ще е направил 17 години във Ф1, последните 4 от които в Макларън. Това е вторият престой на испанския пилот в отбора от Уокинг, след като той беше съотборник с Хамилтън през 2007. Звездните години на Алонсо бяха двете титли с отбора на Рено през 2005-2006. Фернандо беше и пилот на Ферари през 2010-2014.

Смятан от мнозина за един от най-добрите пилоти в историята, испанецът нямаше късмета да бъде в най-конкурентно способните коли през последните десетина години. В днешно време спортът става по-отворен към все по-млади състезатели, за сметка на ветераните, а Фернандо ще навърши 37 в края на юли. За испанската преса изглежда логично той да напусне Ф1 и да се насочи към други категории като Световния шампионат по издръжливост и Льо Ман.

За момента най-вероятният заместник на Алонсо изглежда Ландо Норис – младият английски талант, който миналата година беше тест пилот на Макларън, а в момента оглавява временното класиране във Формула 2 с отбора на Карлин. Очакванията са Норис да се присъедини към Стофъл Вандоорн за сезон 2019.

