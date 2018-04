Нико Розберг вози Мика Хакинен около Монако с Макларън P1 (видео)

Нико Розберг публикува в своя ютуб канал кратко филмче, в което вози Мика Хакинен с Макларън Р1. Двамата световни шампиони много се забавляват, докато изкарват спортната кола за едно "кръгче".

Макларън Р1 е хибрид, който използва технологии от Формула 1. Колата притежава 3.8 литров V8 туин турбо двигател с 903 конски сили (комбинирано). Ускорява от 0 до 100 за 2.8 секунди, а от 0 до 300 за 16.5. Позволява 480 километра пробег. Цените започват от един милион евро, а според видеото, в момента в света има само 11 от показаната конфигурация.

my childhood hero @F1MikaHakkinen asked me out for a drive in his @McLarenAuto P1. of course I said yes!! check out the video https://t.co/qYeaGtGNyn pic.twitter.com/YdBIHQrFtO