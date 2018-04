Ф1 отборите може да се простят с "виртуалните гаражи" от 2021

Либърти медиа имат идея да направят състезанията по-интересни като намалят намесата на инженери и софтуер. Целта е надпреварите да станат по-непредвидими, като се увеличи ролята на пилотите за сметка на "виртуалните гаражи". Сега състезателите ползват неограничена подкрепа както от бокса, така и от фабриките. Инженери работят с болидите дистанционно, софтуер прави всевъзможни изчисления, стратези дават съвети… В цялата тази картина самият пилот изглежда като елемент от машината, при това може би не най-важният.

Според действащите в момента правила, има ограничения в броя хора, които могат да работят по колите, както и в работното време, което им е позволено. Това се прави с цел да се намалят разходите, но много отбори използват "виртуални гаражи", които действат дистанционно без рестрикции. На практика заобикалянето на ограниченията ги обезсмисля.

По тази причина Либърти медиа иска направо да забрани цялата тази мащабна намеса от разстояние – така хем ще се намалят разходите, хем състезанията ще зависят повече от решенията на самите пилоти.

