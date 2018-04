Ферари тихомълком правят тест на електрически хибрид

Преди две години Серджо Маркионе нарече нелепа идеята, че Ферари може да работи без агресивния рев на 12 цилиндров двигател. Днес, обаче, реалността е друга. Шефът на черните кончета призна, че компанията много тихо (буквално и преносно) тества хибрид, който работи без звук на писта край централата в Маранело. Това може би е още един пример как технологиите от Формула 1 променят перспективите в автомобилизма извън пистата.

Видео от ютуб показва автомобил, който набира безшумно от пълен покой. Докато Ферари няма намерение да произведе напълно електрическа кола преди 2022, компанията разработва модели, които ще демонстрират "пълната сила на електричеството" каза Маркионе.

Следващата година Ферари ще започне да внедрява технологията в спортна кола – първата тяхна, която ще може да върви изцяло на електричество на голяма дистанция. Хибридният двигател скоро ще бъде опция за всички нови модели, а от 2020 ще бъде единствен за първото 4х4. Маркионе заявява, че това ще бъде най-бързото задвижване 4х4 на пазара.

