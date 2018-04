Хамилтън иска да прави история с Мерцедес

Четирикратният световен шампион Люис Хамилтън направи изявление, което изглежда слага край на спекулациите дали ще преподпише договора с Мерцедес. В интервю за сайта на Сребърните стрели пилотът даде заявка, че иска да продължи с тима към още по-големи успехи.

"Надеждата ми за бъдещето е, че ще продължим да растем, процъфтяваме и винаги да се движим напред" каза Хамилтън. Британецът поясни, че има желание да стигне с Мерцедес възможно най-далече. "Искам да бъда част от това пътуване, в което Мерцедес стават най-великия отбор в историята на Формула 1".

Люис призна, че желае да настъпва до предела на възможностите си и до физическия край на своята кариера, и да постигне толкова много, че дълги години никой да не може да го достигне.

"Смятам, че това сериозно ще вгорчи червените коли и червения тим, така че целта ми е ясна".

Гледайки към бъдещето, Хамилтън си припомни и важни моменти от миналото. Той разказа как през лятото на 2012 в Монако Ники Лауда отишъл при него и му казал "Искаме те!" Дотогава двамата никога не си били говорили, а Люис мислел, че Лауда нито го познава, нито има реална представа що за човек е.

