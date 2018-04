Нови мерки срещу небезопасно излизане от бокса във Ф1

След зачестилите инциденти в бокса на Ф1 – при най-тежкия от които пострада механик на Ферари – ФИА започна разследване, за да направи излизанията от бокса по-безопасни. В първото състезание за сезона и двата болида на Хаас отпаднаха заради зле закрепени гуми. Две седмици по-късно в Бахрейн Кими Райконен беше замесен в два инцидента, като при втория прегази член на екипа на Ферари. При последния старт в Китай пък Макларън бяха глобени заради проблем със Стофъл Вандоорн.

"Имаме някои идеи за подобрения, за да намалим риска от грешки" заяви Чарли Уайтинг от ФИА. "Предизвикателството е в това да преценим кои дейности трябва да са автоматизирани и кои е по-добре да се вършат от човешка ръка. Ясно ми е какво може да се направи, но трябва първо да го обсъдя с отборите".

Пит стоповете, при които се сменят четири гуми средно за две секунди, се превърнаха в едно от символичните чудеса на Формула 1. Мнозина се опасяват, че ако от съображения за сигурност се въведе минимално време за подмяна или пък се намали броя на техниците, то това би развалило магията на спорта. От друга страна, обаче, не е приемливо да се случват инциденти като този в Бахрейн.

Една от идеите, които се обсъждат, и която някои отбори вече ползват на практика, е да се поставят два различни сензора в пневматичните пистолети за смяна на гуми. Единият сезнор да отчита дали колелото е завинтено добре, а другият да показва дали гумата е в правилно положение, а няма посукване.

"Не смятам, че трябва да въвеждаме единен стандарт при системите за смяна. Достатъчно е да имаме сигурност, че отговорника няма да даде ОК и до освободи колата без да са срещнати и двете условия" заключи Уайтинг.

