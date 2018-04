ФИА разследва болида на Ферари за незаконни решения

Точно когато Ферари излязоха начело във Формула 1, ФИА ще разследва червения болид за незаконни решения. Испанският вестник "Марка" пише, че след като в Китай колата "звучала по-различно" в завоите, техническият контрол на ФИА се е задействал. Според изданието има подозрения, че SF71H използва специални карти на двигателя, които изхвърлят изгорели газове към задното крило. По-рано съмнения за подобно обдухване имаше и към отбора на Рено, след като те бяха насочили изпускателните тръби към задното крило на тяхната кола.

Сега картите на двигателите на Ферари са под разследване от ФИА, поверено на бившия дизайнер на Скудерия Николас Томбазис. Ето какво заявява той: "Не позволяваме карти на двигателя, които са направени да увеличават потока изгорели газове специално в завоите. За да бъде допустимо едно такова решение, картата на двигателя трябва на практика да увеличава производителността на самия двигател".

Както стана ясно тази седмица, вниманието е насочено към Ферари и заради загадъчния допълнителен лост на волана на Фетел.

@ScuderiaFerrari under investigation after #ChineseGP because their car "sounded different" in some corners "...suspicions the SF71H is using special engine maps that blow exhaust to the rear wing of the car," .. #BakuGP #F1 #Ferrari via @F1Today_net https://t.co/nwnXq7FYJx