Астън Мартин смятат, че Ф1 може да ги ползва срещу заплахите на Ферари

Астън Мартин вярва, че Формула 1 може да използва марката като разменна монета срещу заплахите на Ферари да напусне шампионата. Либърти Медиа представиха своите планове за бъдещето на спорта по време на Гран При на Бахрейн. Те предвиждат по-опростени, по-евтини, по-шумни и по-мощни двигатели от 2021 г. ФИА очаква Ф1 да финализира регламента до края на май тази година. Изглежда, че 1.6 литровите турбо хибриди ще бъдат запазени , но без MGU-H елемента от системата за възстановяване на енергия.

Астън Мартин изразиха намерение да произведат двигател според новите правила, ако технологията наистина се опрости, а цените се намалят значително, докато Ферари заплашиха, че ще напуснат по същата причина.

Президентът на английската компания Анди Палмър заяви, че ролята на Астън Мартин като конкурент на Ферари на пазара на луксозните спортни автомобили, би могла да влезе в употреба и във Ф1. С една дума – италианците да осъзнаят, че само биха загубили, ако се отдръпнат от спорта, точно когато англичаните влязат в него като производител.

"Либърти очевидно иска нов двигател, защото искат спортът да се развива" отбеляза Анди Палмър. "Сега действащите отбори не искат да има особени промени по двигателя. И сигурно щяха да се наложат, но ето че вече има някой, който би дошъл, ако правилата са различни". Според него, ако Астън Мартин за готови да заменят Ферари, тогава Либърти може да каже на Скудерия, че са свободни да си тръгнат, ако искат.

"От какво се нуждае в момента Ф1? От шут в задника, за да си спомни за какво е там. Идеята не е да бъде най-великото състезание на двигатели. В сърцето си, Формула 1 е забавление, магнит да автомобилните маниаци и за развитие на технологиите".

"В момента се държат така, все едно искаме да им развалим статуквото".

"Ако можем – ще направим двигател, но няма да дадем на Ред Бул двигател, с който да стоят на опашката…" завърши Палмър.

