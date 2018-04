Нико Розберг си изтрил фейсбука, за да спечели титлата във Ф1

Бившият пилот на Мерцедес Нико Розберг разкри какво му е коствало спечелването на шампионата във Формула 1 през 2016. Немецът се фокусирал върху двете единствени неща, които били наистина важни: неговото семейство и как да спечели следващото състезание, за да се приближи още повече до заветната цел.

През 2014 и 2015 той завършваше на второ място, така че за 2016 решил да положи максимални усилия.

"Реших да се отърва от абсолютно всичко в живота, което ме разсейва, и да се фокусирам само върху едно – всъщност две неща – семейството и как да спечеля предстоящото състезание. Изтрих си фейсбука, спрях да чета новини и въобще мислех само за най-важното. Когато си бях вкъщи, гледах как да се възстановя по най-добрия начин, как да тренирам по-добре за да се подготвя и същевременно да съм свеж".

"Хранителен режим, учих се как да спя добре с помощта на лекар – пълно съсредоточаване. Всичко това ми помогна да стигна най-високото си ниво. И не смятам, че мога да бъда по-добър от това" завърши Розберг.

